В ИС рассказали о количестве ликвидированных за неделю оккупантов на Донбассе
09:55, 13 октября 2017Война
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В группе "Информационное сопротивление" рассказали о "подтвержденных" потерях российских оккупационных войск.
REUTERS
В период с 3 по 10 октября российские оккупационные войска потеряли на Донбассе 6 человек.
Как сообщает «Информационное сопротивление», среди подтвержденных потерь оккупантов: 1 боевик 1 АК - 9 ошмсп мп (Новоазовск), 1 боевик 3 омсбр (Горловка) 1 боевик 5 омсбр (Макеевка), 1 боевик 11 омп (Макеевка).
В 2 АК 6 омсп (Кадиевка) за неделю потеряли двух своих боевиков.
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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Вооруженные Силы Украины 13 раз оперативно и жестко отвечали врагу. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.
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