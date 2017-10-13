В ИС рассказали о количестве ликвидированных за неделю оккупантов на Донбассе

В период с 3 по 10 октября российские оккупационные войска потеряли на Донбассе 6 человек.

Как сообщает «Информационное сопротивление», среди подтвержденных потерь оккупантов: 1 боевик 1 АК - 9 ошмсп мп (Новоазовск), 1 боевик 3 омсбр (Горловка) 1 боевик 5 омсбр (Макеевка), 1 боевик 11 омп (Макеевка).

В 2 АК 6 омсп (Кадиевка) за неделю потеряли двух своих боевиков.

Читайте такжеРоссия заявила о продолжении контактов с США по Донбассу в формате Волкер-Сурков

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Вооруженные Силы Украины 13 раз оперативно и жестко отвечали врагу. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.