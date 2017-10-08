Сегодня боевики применили тяжелое вооружение возле Широкино - штаб АТО

Сегодня боевики применили тяжелое вооружение на Приморском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Так, около полудня российско-оккупационные группировки били из 120-миллиметрового миномета, и выпустили не менее 11 мин калибра 82 миллиметра по позициям сил АТО в районе Широкино на Приморском направлении. Кроме того, неподалеку от Красногоровки оккупанты применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Донецком направлении напряжение сохранялось на подступах к Авдеевке. Здесь пророссийские наемники в течение почти часа обстреливали опорные пункты ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.

По данным штаба, на Луганском направлении под огонь вражеских пулеметов и стрелкового оружия попали защитники Валуйского.

«Всего с начала суток боевики 4 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет», - добавили в пресс-центре.