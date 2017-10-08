Сутки в зоне АТО: 19 обстрелов со стороны боевиков, один военный ранен

В зоне АТО, за минувшие сутки, 7 октября, незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушали перемирие. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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По сообщению, во время 11 обстрелов, когда возникала угроза жизни украинских военных, силы АТО отвечали боевикам.

«В конце минувших суток ситуация в районе проведения АТО обострилась. Если днем количество вражеских огневых провокаций было минимальным, то после 18 часов российско-оккупационные группировки увеличили боевую активность на всех направлениях», - отмечают в штабе.

По данным пресс-центра, вечером боевики несколько часов из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия били по военных на юго-восточных окраинах Авдеевки. Также под огнем оказались укрепления украинских войск вблизи Майорска и Зайцевого. А около 19 часов, в результате гранатометного обстрела опорного пункта неподалеку Песков, получил ранения один военнослужащий сил АТО.

На Приморском направлении пророссийские наемники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские позиции на подступах к Водяному, Гнутовому, Старогнатовки. А около 21 часа, выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Талаковки.

Увеличилось количество провокаций на Луганском направлении, который в предыдущие несколько дней был относительно спокойным. В частности, вечером боевики дважды из разных видов гранатометов обстреляли украинские опорные пункты возле Трехизбенки. А около 23 часов там же применили и 82-миллиметровый миномет. Кроме того, в конце суток боевики дважды из гранатометов открывали огонь вблизи Крымского.