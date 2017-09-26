Ситуация в АТО остается напряженной, боевики 13 раз обстреляли военных

В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. В целом, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

После 18:00 пророссийские боевики активизировали обстрелы позиций на Приморском и Донецком направлениях.

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"Так, вечером враг применял крупнокалиберный пулемет на подступах к Авдеевке и Майорску. А под гранатометний огонь противника попали наши опорные пункты возле Жованки и шахты Бутовка. На Приморском направлении захватчики из крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Водяного и Талаковки. А около 21:00 наемники выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра вблизи Лебединского", - говорится в сообщении.

Также вечером, в очередной раз цинично демонстрируя пренебрежение как к мирным договоренностям, так и гражданскому населению региона, боевики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра дома жителей Марьинки. К счастью, пострадавших среди местных нет.

В ответ военнослужащие сил АТО 11 раз открывали огонь. Потерь среди защитников нет.

Ранее стало известно, что на оккупированный Донбасс прибыли российские специалисты беспилотной авиации.