Боевики выпустили по жилым кварталам Марьинки четыре мины – СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявляет о грубом нарушении боевиками режима «тишины» на Приморском направлении.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

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По уточненной информации украинской стороны СЦКК, враг осуществил обстрел жилых кварталов населенного пункта Марьинка с использованием минометов калибра 82 миллиметра.

«Боевики выпустили по жилым кварталам поселка четыре мины. По предварительным данным, пострадавших среди жителей поселка нет. Информация о возможных разрушениях уточняется», - говорится в сообщении.