На оккупированный Донбасс прибыли российские специалисты беспилотной авиации

На оккупированный Донбасс прибыли специалисты 924 Государственного центра беспилотной авиации министерства обороны РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

«По имеющимся данным на оккупированную территорию прибыли специалисты 924 государственного центра беспилотной авиации министерства обороны РФ, которые дислоцируются в Липецке. Это связано с увеличением случаев выхода из строя российских беспилотных летательных аппаратов при выполнении заданий. Также предполагается, что проходит тестирование или испытание новых образцов такой техники», - сообщил он.

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