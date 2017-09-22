Миссия ОБСЕ планирует установить новые камеры наблюдения на Донбассе

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг заявляет, что миссия планирует установить новые камеры для осуществления наблюдения на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Я могу подтвердить, что процесс установления новых камер продолжается. Сейчас у нас установлены новые камеры в Пищевике, Майорске и Марьинке на КПВВ, а также в северной части участка разведения в районе Станицы Луганской возле памятника князю Игорю. Планируем установить больше камер", - сказал Хуг.

При этом он подчеркнул, что сейчас нет планов устанавливать камеры вне линии соприкосновения, но миссия готова "наращивать технический потенциал при условии, если те, кто имеет фактический контроль, позволят миссии это делать".

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"Я хотел бы заявить, что, независимо от того, сколько у нас будет камер, сколько у нас будет наблюдателей, которые будут работать на местах, независимо от того, сколько мы запустим беспилотников, если стороны не хотят прекратить насилие, насилие не прекратится. Наша задача заключается в документировании того, прекратили ли они это насилие. Однако от сторон зависит прекращение этого насилия", - заявил Хуг.

Также он напомнил, что камеры СММ были установлены, поскольку наблюдателям не разрешают лично осуществлять мониторинг.

Как сообщал УНИАН, СММ ОБСЕ намерена увеличить количество наблюдателей до марта 2018 году до 800 человек.