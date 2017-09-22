На Донбассе с начала года погибли 68 мирных граждан, еще 319 получили ранения - ОБСЕ

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг заявляет, что с начала года 68 гражданских лиц погибли и 319 получили ранения на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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"Убийства невинных людей продолжаются и по сей день. На самом деле СММ фиксирует более высокие показатели жертв среди гражданского населения, чем за прошлый год. В этом году мы уже подтвердили 387 жертв среди гражданского населения, из которых 68 погибших и 319 раненных, что на 18% больше аналогичного период 2016 года", - заявил Хуг.

Как сообщал УНИАН, в течение лета 2017 года во время боевых действий на востоке Украины погибли 55 военнослужащих Вооруженных сил Украины, ранения получили 269 защитников.