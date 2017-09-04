Остались в лете навсегда: СМИ назвали количество бойцов АТО, погибших в жаркую пору года на Донбассе

В течение лета 2017 года во время боевых действий на востоке Украины погибли 55 военнослужащих Вооруженных сил Украины, ранения получили 269 защитников. Об этом свидетельствуют ежедневные данные Информационно-аналитического центра нацбезопасности, передает Тиждень.

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Больше всего потерь украинская армия понесла за первый месяца лета - в июне погибли 23 военнослужащих ВСУ, ранения получили 111 бойцов антитеррористической операции.

В июле погибло 22 защитника Украины, еще 80 получили ранения. В августе в зоне проведения АТО погибли 10 бойцов ВСУ, ранения получили 78 участников антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, 23 августа участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с полуночи 25 августа установить режим тишины на востоке Украины в связи с началом нового учебного года.