РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Донбассе сроком на 6 месяцев – СМИ

Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Об этом идет речь в подготовленном РФ проекте резолюции Совета Безопасности ООН, копией которого располагает ТАСС.

Согласно документу, предложенная Миссия ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе будет учреждена "после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период шесть месяцев", а ее глава "будет докладывать непосредственно генеральному секретарю" ООН Антониу Гутерришу.

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Также проект резолюции предусматривает, что миссия "будет представлять собой вооруженную стрелковым оружием миссию, уполномоченную исключительно обеспечивать безопасность групп наблюдателей СММ ОБСЕ", которые осуществляют "круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и средств сторон".

Предполагается, что в случае принятия документа генсеку ООН будет поручено "незамедлительно начать подготовительную работу и как можно скорее представить Совету Безопасности на рассмотрение и утверждение подробные рекомендации в отношении численности и национального состава" будущей миссии, а также ее полномочий. Эти рекомендации, подчеркивается в тексте, должны быть согласованы "с правительством Украины и с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

В проекте резолюции говорится о "полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", а также подчеркивается, что урегулировать конфликт в Донбассе "можно только путем полного выполнения" комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года и одобренного резолюцией Совбеза 2202. В этой связи Россия предложила членам СБ призвать к "полному, всестороннему и последовательному выполнению" Минских соглашений, а также согласованию в рамках Трехсторонней контактной группы "практических шагов по выполнению договоренностей о разведении сил и средств" от линии соприкосновения.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

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5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения в Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она является в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

11 сентября в телефонном разговоре Путин изложил канцлеру Германии Ангеле Меркель российскую инициативу о миссии ООН на Донбассе и выразил готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.