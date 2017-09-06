Минобороны показало зрелищное видео с соревнований танкистов в Черниговской области

18:52, 06 сентября 2017
Война
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Взводы выполняли "боевые" задачи на полигоне и соревновались в пяти номинациях.

Соревнования танкистов на Черниговщине / фото УНИАН

Минобороны показало видео с соревнований на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины, которые состоялись на военном полигоне вблизи поселка Гончаровское на Черниговщине.

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Как сообщал УНИАН, армейцы соревновались в пяти номинациях: спортивная, профессиональная, вождения боевой машины, наступательный и оборонительный бой. В программу соревнований вошла снайперская стрельба из танков, "Танковая карусель", эвакуация условного раненого, ремонт машины в боевых условиях и прочее.

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