Минобороны показало зрелищное видео с соревнований танкистов в Черниговской области
18:52, 06 сентября 2017Война
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Взводы выполняли "боевые" задачи на полигоне и соревновались в пяти номинациях.
Соревнования танкистов на Черниговщине / фото УНИАН
Минобороны показало видео с соревнований на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины, которые состоялись на военном полигоне вблизи поселка Гончаровское на Черниговщине.
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Как сообщал УНИАН, армейцы соревновались в пяти номинациях: спортивная, профессиональная, вождения боевой машины, наступательный и оборонительный бой. В программу соревнований вошла снайперская стрельба из танков, "Танковая карусель", эвакуация условного раненого, ремонт машины в боевых условиях и прочее.
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