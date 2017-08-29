В Житомире попрощались с участником АТО Шмыриным (фото)

В Житомире попрощались с участником АТО, военным 26-й артиллерийской бригады Сергеем Шмыриным.

Как передает корреспондент УНИАН прощание с военным состоялось 29 августа в Житомире, в Доме офицеров.

Пришли провести героя в последний путь родные, друзья, представители власти.

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Шмырин умер 25 августа в Харькове в госпитале от обострения болезни. Он был мобилизован и служил в бердичевской 26-й артиллерийской бригаде, однако после окончания мобилизации остался служить контрактником. В АТО он проявил себя как герой, прозвучало сегодня на церемонии прощания с воином.

25 июля этого года Шмырину исполнилось 45 лет. Похоронят его на житомирском кладбище на Корбутовке.