"Школьное перемирие" на Донбассе не состоялось: боевики открыли огонь ночью, один боец АТО погиб

На Донбассе не состоялось «школьное перемирие», которое должно было начаться в полночь. Боевики не придерживались договоренностей и ночью открыли огонь. Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Отмечается, что боевики обстреливали украинские позиции. В результате чего один украинский военнослужащий погиб.

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Как пишет издание, боевик начали обстрелы из крупнокалиберного оружия через две минуты после полуночи.

Как сообщал УНИАН ранее, 22 августа Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

23 августа участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с севера 25 августа установить режим тишины на востоке Украины в связи с началом нового учебного года.

Ранее участники ТКГ договорились установить с 24 июня по 31 августа, на время уборки урожая так называемое «хлебное перемирие», однако российско-оккупационные войска ежедневно нарушали его.