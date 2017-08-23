Военные на линии соприкосновения получат по 1000 гривень ко Дню Независимости
Украинские военные получат денежные вознаграждения по случаю праздника.
Весь личный состав Вооруженных сил Украины, который находится на линии соприкосновения на Донбассе, получит премию по случаю Дня Независимости. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.
Читайте такжеС сентября военным повысят доплаты за участие в АТО"Только что подписал приказ о поощрении всего личного состава, который находится на линии соприкосновения, денежной премией в размере 1000 гривень в честь праздника", - сообщил Полторак.
Кроме этого, Министерство обороны по случаю Дня Независимости наградило ведомственными наградами 1 650 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые служат в зоне проведения АТО. "По случаю самого главного праздника - Дня Независимости Украины - принял решение о поощрении ведомственными наградами и отличиями 1 650 военнослужащих ВС Украины, которые несут службу в зоне проведения АТО", - сообщил министр.