День Государственного флага Украины в зоне АТО прошел спокойно

С начала суток боевики четыре раза нарушили перемирие в районе проведения АТО. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Читайте такжеСутки в АТО: боевики все чаще используют тяжелое вооружение, четверо военных пострадали«День Государственного флага Украины в районе проведения АТО прошел относительно спокойно. С полуночи зафиксировано 4 случая нарушения перемирия. В основном эти обстрелы были неприцельные и носили провокационный характер», - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении боевики дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО недалеко от Крымского. Около 13.00 террористы выпустили 2 мины калибра 120 мм и 82 мм в районе Новоалександровки.

На Донецком направлении, по данным штаба, оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Авдеевской промзоны.

«Почти на все вооруженные провокации силы АТО отвечали прицельным огнем, поэтому огневое противостояние было непродолжительным», - отметили в штабе.