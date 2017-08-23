Сутки в АТО: боевики все чаще используют тяжелое вооружение, четверо военных пострадали

В конце минувших суток в районе проведения АТО российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы украинских позиций с использованием тяжелого вооружения. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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Как отметили в штабе, на Приморском направлении боевики дважды били из артиллерии калибра 122 миллиметра по нашим опорным пунктам на подступах к Талаковке и Водяному. А около 20 часов враг неприцельно выпустил минимум 6 снарядов калибра 152 миллиметра неподалеку от поселка Водяное – в район, где вообще нет украинских позиций. Кроме того, в конце суток под минометный огонь российских наемников дважды попали наши опорные пункты вблизи Гнутово, а из гранатометов били по окрестностям Павлополя.

На Донецком направлении напряженная обстановка сохраняется в Авдеевской промзоне.

"Здесь с 19 часов и почти до полуночи бандиты вели огонь по нашим защитникам из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские военные накрывали противника плотным огнем. В результате такого противостояния один наш боец получил ранения. Также вечером и ночью боевики открывали огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцево и шахты Бутовка", - сказано в сообщении.

В пресс-центре добавили, что на Луганском направлении преступники из минометов и гранатометов били по нашим опорным пунктам в окрестностях Новоалександровки и Крымского. В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины. Трое наших военных были ранены, один получил боевую травму", - подытожили в штабе.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко вечером 22 августа провел телефонный разговор с руководителями стран Нормандского формата. По результатам телефонного разговора лидеры государств Нормандского формата согласовали совместное заявление, где среди прочего речь шла о введении режима тишины с 23 августа.