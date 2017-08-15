Вооруженные боевики в селе на Донетчине снова помешали работе миссии ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что наблюдатели СММ были вынуждены покинуть село Ясное из-за вооруженных боевиков «ДНР».

Об этом говорится в отчете миссии за выходные.

Наблюдатели заявляют, что 13 августа вооруженный представитель «ДНР» в Ясном спросил у них о цели визита и сказал, что ему не нравится присутствие миссии в селе.

В частности, в отчете говорится, что наблюдатели снова зафиксировали присутствие вооруженных формирований в жилом районе Ясного, где ранее было задокументировано повреждения жилых домов.

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«На юго-западном конце ул. Ленина наблюдатели видели не менее 10 вооруженных представитель «ДНР». Когда трое из них приблизились к СММ, наблюдатели заметили, что двое мужчин держат автоматы типа АК со снятыми предохранителями (то есть автоматы, настроенные на сплошной автоматический огонь), а еще один мужчина совершал видеофиксацию их общения с членами патруля миссии. Один из двух мужчин спросил у наблюдателей о цели их визита и сказал, что ему не нравится присутствие миссии в поселке", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, 13 августа на мосту у Станицы Луганской вооруженный террорист угрожал выстрелить по членам патруля СММ ОБСЕ.