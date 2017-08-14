В Луганске пьяный террорист въехал в маршрутку, есть пострадавшие

Военнослужащий одного из оккупационных войск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие в Луганске. Травмировались водитель и пассажиры маршрутки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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«13 августа военнослужащий одного из подразделений 2 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие. Двигаясь с превышением скорости на собственном автомобиле в городе Луганск, столкнулся с маршрутным такси с пассажирами, которое остановилось перед знаком светофора. Водитель маршрутного транспортного средства и несколько пассажиров получили ранения», - сообщают разведчики.

Ранее в Луганской области неизвестный с оружием прогнал наблюдателей миссии ОБСЕ.