Утром боевики нарушили договоренность и обстреляли участок маршрута миссии ОБСЕ

Украинская сторона СЦКК сообщает, что уже второй раз за последние два дня НВФ ОРДО устраивают вооруженные провокации на линии разграничения сторон и создают препятствия работе патрулей СММ ОБСЕ во главе с первым заместителем председателя Миссии Александром Хугом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В частности, 10 августа в 7.30 определенный личный состав подразделения Вооруженных Сил Украины начал работы по инженерному обследованию участка дороги на территории, подконтрольной правительству Украины, по которой был запланирован проезд Александра Хуга из населенного пункта Пикуза, который находится на территории ОРДО, в Мариуполь.

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«В 7.40 боевики начали обстрел позиций ВС Украины из стрелкового оружия и с привлечением снайперов, во время которого получил ранение военнослужащий ВС Украины, осуществлявший обследование указанного участка дороги на наличие взрывоопасных устройств», - сообщила украинская сторона СЦКК.

Обращается внимание на то, что работы по разминированию проводились при наличии гарантий безопасности со стороны НВФ ОРДО, которые были официально переданы российской стороной СЦКК.

С целью выяснения минной опасности на дороге для продолжения движения в направлении Мариуполя патруль СММ ОБСЕ осуществил запуск БПЛА. Во время полета квадрокоптер в районе поселка Пикуза над территорией, неподконтрольной правительству Украины, был обстрелян боевиками.

Сообщается, что Хуг и сотрудники СММ ОБСЕ так и не смогли проехать в Мариуполь по запланированному маршруту. По информации, полученной от ОБСЕ, 10 августа со стороны НВФ ОРДО никаких мероприятий по разминированию указанного участка дороги не проводилось.

В СЦКК сообщают, что 9 августа НВФ ОРДО целенаправленно уничтожили камеру наблюдения СММ ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции и обстреляли БПЛА миссии.

«Как уже отмечала украинская сторона СЦКК, такие действия боевиков в последние месяцы носят системный характер и свидетельствуют о том, что руководство ОРДО цинично пренебрегает Минскими договоренностями и сознательно стремится к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе», - говорится в сообщении.