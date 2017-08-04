На Донбассе боевик взорвал себя из-за решения командира не платить ему зарплату - разведка

На Донбассе боевик взорвал гранату в расположении своего подразделения и погиб из-за решения командира о наказании его путем лишения зарплаты.

Об этом говорится в сообщении на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Пренебрежительное отношение и издевательства командиров подразделений российских оккупационных войск до подчиненного личного состава приводят к проявлениям истерии и немотивированной агрессии во взаимоотношениях между военнослужащими", - сообщили в ГУР.

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В частности, 3 августа военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) Вооруженных Сил Российской Федерации, находясь в стрессовом состоянии, после доведения решения командира о наказании путем лишения денежного вознаграждения, взорвал гранату РГД-5 в расположении подразделения.

"Сам погиб и еще трое военнослужащих были ранены. Командование полка пытается скрыть этот инцидент, выдавая его за "неосторожное обращение с боеприпасами", - говорится в сообщении.