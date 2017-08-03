Боевики активизировались в жару на Светлодарской дуге, подгорела одна позиция ВСУ - волонтер

Сейчас на Светлодарской дуге адская жара, чем и пользуются пророссийские боевики. Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

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"Трава высокая и сухая, и этим пользуется противник. На другом нашем фланге от обстрела противника трассёрами загорелась трава... Огонь стремительно распространяется по полям и вдобавок все это происходит у противника как на ладони. Особо не побегаешь и не потушишь", - говорится в его сообщении.

По словам волонтера, от пожара у бойцов АТО немного подгорела одна передовая позиция, а в ответ по террористам "что-то прилетело прямо в блиндаж". Теперь боевики восстанавливают свою позицию.

2 августа волонтер Юрий Мысягин сообщил, что силы АТО "хорошо прошагали" вперед на Светлодарской дуге. Он отметил, что это произошло из-за систематических обстрелов и провокаций со стороны противника.