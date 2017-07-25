СБУ разоблачила финансируемых Россией организаторов фейковых протестов нацменьшинств в Украине

Сотрудники СБУ в последнее время задокументировали несколько фактов организации российскими кураторами псевдопротестных акций, направленных на искусственное разжигание межэтнических конфликтов в различных регионах нашей страны. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы.

Читайте такжеСБУ задержала на Луганщине информатора террористов

"Основная цель РФ - дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине и дискредитировать украинскую власть перед мировым сообществом за якобы притеснение национальных меньшинств. Все фейковые акции организовываются по схожему сценарию, координируются специально назначенными кураторами, которые находятся на территории России", - подчеркнули в СБУ.

Отмечается, что во время проведения этих псевдопротестов спецслужбы не зафиксировали ни одного факта участия в них настоящих представителей национальных меньшинств.

Так, в Запорожской и Одесской областях правоохранители разоблачили попытку организовать в конце июня акцию протеста, якобы, этнических болгар, заказанную активным координатором антиукраинских мероприятий Сергеем Хижняком.

"Он является одним из бывших руководителей общественной организации "Молодые регионы" и скрывается на территории РФ. Нанятые для участия в провокации три десятка граждан должны были создать картинку для российских СМИ, перекрывая автомагистраль с болгарскими флагами и плакатами пропагандистского содержания", - говорится в сообщении.

Информационное обеспечение фейковых акций возлагается заказчиками на отдельные, заранее созданные группы, деятельность одной из которых сотрудники спецслужбы прекратили в Одессе.

"Сейчас участники этой тщательно законспирированной группы дают изобличающие показания о координации антиукраинской деятельности с территории РФ", - сообщили в СБУ.

Так, уже установлено, что злоумышленники финансировались российскими спецслужбами через гражданина Украины Антона Давидченко, лидера ОО "Народная дружина" и "Молодежное единство", а также координатора движения "Народная альтернатива". Мужчина скрывается в Москве и на временно оккупированной территории Донбасса.

Правоохранители задокументировали, что злоумышленники наполняли и корректировали контент нескольких подконтрольных Давидченку интернет-ресурсов, которые открыто пропагандируют антиукраинскую идеологию.

Обнаруженная сотрудниками СБУ переписка участников группы с Давидченком свидетельствует, что российские спецслужбы применяют четкий алгоритм раскрутки подконтрольных интернет-сайтов в украинском медиа-пространстве. Согласно инструкциям, на начальном этапе они якобы придерживаются проукраинской позиции, но постепенно переходят к пропаганде сепаратистов и "русского мира".

Кроме того, в сообщении отмечается, что в конце июня СБУ провела обыски у организаторов провокационной акции, участники которой установили "пограничные знаки" вокруг трех сел Береговского и Виноградовского районов с надписями на венгерском языке. Лидеры отечественных венгерских общественно-политических объединений официально опровергли участие соотечественников в проплаченном мероприятии.

Так, оперативники СБУ установили, что непосредственным заказчиком акции является Артем Бузила, гражданин Украины, который скрывается на территории Российской Федерации и активно используется российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности против Украины.