РФ на границе с Украиной разместила три дивизии, предназначенные для быстрого наступления - Муженко

В последнее время Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, которые по сути предназначены для ведения быстрых наступательных действий.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Это третья (пункт постоянной дислокации - Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150-я (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для развертывания на постоянной основе возле восточных границ Украины», - отметил Муженко.

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По его словам, организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, поступающая на их комплектование, свидетельствует о том, что эти российские дивизии является по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий.