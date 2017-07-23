Сутки в зоне АТО для украинских военных прошли без потерь
13:04, 23 июля 2017Война
340
Пророссийские войска на Донбассе прибегали к вооруженным провокациям.
ВСУ не понесли потерь на Донбассе / фото УНИАН
За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО украинские военные потерь не понесли.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеПод Авдеевкой ВСУ "утихомирили" боевиков плотным огнем (видео)
"За минувшие сутки в результате боевых действий украинские военные потерь не понесли", - сказал он.
Лысенко отметил, что российские войска осуществили восемь вооруженных провокаций на Луганском направлении, на Донецком направлении зафиксировано шесть обстрелов, три из которых были с применением минометов, а на Мариупольском направлении - четыре обстрела.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter