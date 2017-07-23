Сутки в зоне АТО для украинских военных прошли без потерь

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО украинские военные потерь не понесли.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий украинские военные потерь не понесли", - сказал он.

Лысенко отметил, что российские войска осуществили восемь вооруженных провокаций на Луганском направлении, на Донецком направлении зафиксировано шесть обстрелов, три из которых были с применением минометов, а на Мариупольском направлении - четыре обстрела.