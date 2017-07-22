В штабе АТО опровергли информацию о пострадавших украинских военных в результате пьяной ссоры

Сообщения некоторых средств массовой информации о том, что 20 июля большинство украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции пострадали в результате стычки между собой, а не боевых действий, не соответствует действительности.

Читайте такжеВозле границы с Россией в АТО ездит много военного транспорта, - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

«Вчера некоторые украинские СМИ распространили сообщение о том, что в четверг большинство украинских военных, которые были ранены 20 июля, пострадали в результате стычки между собой у поселка Пески. Эта информация не соответствует действительности», - подчеркнул он.

По словам Лысенко, в четверг, 20 июля, 8 украинских военнослужащих получили ранения, в частности, один в Новгородском и семеро - в Красногоровке.

Кроме того, еще пятеро украинских воинов погибли.

«Все они пострадали в результате вражеских обстрелов во время боевого столкновения с оккупантами», - подчеркнул представитель Минобороны.

При этом он уточнил, что стычка между военными возникла накануне, 19 июля.

Читайте такжеСутки в АТО: пятеро военных погибли и еще восемь ранены, ВСУ жестко ответили боевикам

«Инцидент имел место, но он произошел не в четверг, а в среду, 19 июля, и никоим образом не связан с боевыми действиями», - сказал Лысенко.

При этом он отметил, что по факту инцидента проводится расследование.

«Мы призываем СМИ тщательно проверять факты и не распространять дезинформацию, что вводит в заблуждение общество и дискредитирует украинскую армию», - подчеркнул Лысенко.