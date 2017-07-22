Лысенко уточнил количество погибших и раненых военных за вчерашний день

За прошедшие сутки на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и один был ранен в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один получил ранения во время обстрела. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Читайте такжеСутки в АТО: 11 вражеских обстрелов, боевики дважды накрывали огнем украинские позиции в Крымском«У нас один погибший и один ранен в результате подрыва на взрывном устройстве в Майорске, и один ранен - в Новгородском в результате обстрела», - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, 21 июля на Донбассе оккупанты 11 раз нарушили перемирие, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.