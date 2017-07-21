В зоне АТО из-за обстрела боевиков ранен военный

После активизации незаконных вооруженных формирований в минувшие двое суток, сегодняшний день характеризуется, как относительно спокойный. С полуночи и до 18:00 боевики 5 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении, около полуночи, бандформирования из минометов разных калибров били по украинским защитникам в Водяном. На Луганском направлении вражеские огневые провокации зафиксированы в районе поселков Донец и Крымское.

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"А почти в 2:00, в результате обстрела наших позиций вблизи Новгородского, что на Донецком направлении, огнестрельное ранение получил боец сил АТО. Стоит добавить, что дневное затишье нередко бандформирования используют для подготовки ночных провокаций", - подчеркнули в ведомстве.

Как известно, накануне ВСУ в зоне АТО понесли тяжелые потери: за сутки погибли 8 военных, еще 5 были ранены. Один военный попал в плен.