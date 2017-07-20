Журналист показал видео из сегодняшнего "ада" в зоне АТО - Красногоровки
17:28, 20 июля 2017Война
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Журналист показал видео, на котором можно услышать, как обострилась ситуация на фронте.
Противник пытался прорваться в Красногоровке, из-за чего силы АТО понесли потери. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
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"Малороссийские выродки полезли. Попытка прорыва. Красногоровка. У нас тяжелые потери", - говорится в его сообщении.
Также Цаплиенко опубликовал видео из Красногоровки, в котором слышны разрывы 120-мм мин.
Как сообщал штаб АТО, за текущие сутки, 20 июля, погибли четверо украинских военных, один попал в плен.
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