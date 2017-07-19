Снайпер боевиков убил украинского военного в Марьинке

За сутки контролируемые Россией боевики 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В зоне АТО в течение сегодняшнего дня противник несколько уменьшил количество огневых провокаций, которые активизировались в конце прошлых суток", - говорится в сообщении.

"С полуночи и до 18 часов больше обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. В 12 и 14 часов наши позиции вблизи Павлополя боевики обстреляли из стрелкового оружия и гранатомета. Около полудня по Марьинке работал вражеский снайпер. В результате обстрела получил смертельное пулевое ранение военнослужащий сил АТО. Также вражеский снайпер вел огонь по Новотроицкому, а в 15.10 преступники обстреляли этот же поселок из вооружения БМП ", - говорится в сообщении.

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В то же время, по данным штаба, на Донецком направлении ночью боевики били из миномета калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских защитников под Авдеевкой. По шахте Бутовка террористы вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

«В целом с начала суток бандформирования 7 раз нарушили перемирие. Силы АТО 4 раза открывали ответный огонь», - говорится в сообщении.

«Анализируя ситуацию вдоль линии разграничения за предыдущие дни, можно сделать выводы, что в светлое время суток, когда активно работают наблюдатели, боевики уменьшают количество обстрелов. Ночью враг активизирует провокационный огонь и явно пытается втянуть силы АТО в вооруженное противостояние», - подчеркнули в штабе.