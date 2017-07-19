Во Львове ветераны АТО и активисты устроили "похороны" судейской коррупции: призвали людей в мантии очиститься (видео)
13:11, 19 июля 2017Общество
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В миниспектакль с золотым унитазом и батоном призвали людей в мантиях отказаться от роскоши и очиститься от коррупции.
Во Львове похоронили судейскую коррупцию / скриншот
Несколько десятков атошников и общественных активистов пришли с траурными атрибутами в один из районных судей города.
В миниспектакль с золотым унитазом и батоном призвали людей в мантиях отказаться от роскоши и очиститься от коррупции.
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Несколько похоронных венков активисты занесли внутрь и поставили под кабинетом судьи, к которому имеют больше претензий.
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