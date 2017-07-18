На Донбассе российских дезертиров и боевиков вербуют для участия в боевых действиях в Сирии - разведка

На временно оккупированных территориях Донбасса российские частные компании вербуют наемников для участия в боевых действиях в Сирии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным управления, в соединениях и частях российских оккупационных войск наблюдается снижение морально-психологического состояния боевиков и увеличение случаев дезертирства, что связано с недовольством условиями службы.

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За минувшие сутки самовольно покинули свои подразделения 12 военнослужащих 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка), 2-го (Луганск) и 4-го (Алчевск) отдельных мотострелковых бригад 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ.

С целью предотвращения побега дезертиров в РФ российская пограничная служба усилила пропускной режим на неконтролируемом украинской стороной участке границы.

В то же время представители российских частных военных компаний, действующих на временно оккупированных территориях востока Украины, используют эту ситуацию с целью вербовки персонала для направления в Сирию, в т.ч. за счет дезертиров, обещая освобождение от преследований и денежное вознаграждение. Наиболее востребованными являются саперы и стрелки переносных зенитно-ракетных комплексов.