За годы войны в Сирии погибли более 300 тысяч человек – правозащитники

С начала гражданской войны в Сирии убито уже более 330 тыс. человек, в том числе почти 100 тыс. гражданских лиц.

Об этом сообщил сегодня базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека, передает Deutsche Welle.

По данным организации, с 2011 года до середины июля 2017 года в Сирии погибли в общей сложности 331 тыс. 765 человек. В числе 99 тыс. 617 умерших насильственной смертью мирных жителей – 18 тыс. 243 ребенка.

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В результате вооруженного конфликта погибли 116 тыс. 774 военнослужащих, подчиняющихся сирийскому президенту Башару Асаду, и его сторонников, а также 57 тыс. повстанцев, в том числе члены альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF).

Кроме того, убиты 58 тыс. джихадистов - в основном сторонников террористической организации "Исламское государство" или группировок, близких к "Аль-Каиде". Среди них были и иностранцы, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека, сведения которого базируются на данных сети активистов и информаторов в Сирии. Информация организации, как правило, не может быть проверена из независимых источников.