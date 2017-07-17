Вероятно, противотанковая мина: в СЦКК рассказали подробности о подрыве трактора в Гнутово (фото)

В результате подрыва трактора во время разминирования в Донецкой области были ранены двое людей. Трактор, вероятно, наехал на противотанковую мину. Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе в Facebook.

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Трактор "Беларус" местного сельхозпредприятия, который помогал пиротехническому расчету Государственной Службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области проводить очистку территории вблизи линии разграничения от взрывоопасных предметов, предположительно, подорвался на противотанковой мине ТМ-62.

"В результате взрыва мины осколочную резаную рану правой ноги получил тракторист 1964-го года.н., а у сотрудника ГСЧС 1994 г.н. врачи "скорой помощи" диагностировали осколочные ранения левой части тела, левой ноги и головы. Оба раненых доставлены в Мариупольскую городскую больницу. Сейчас их состояние врачи характеризуют как удовлетворительное", - сообщили в СЦКК.

В Совместном центре также рассказали, что за минувшие выходные было проверено почти 12 га местности вблизи Мариуполя, а также в Славянском, Лиманском, Бахмутском, Ясиноватском и Волновахском районах Донецкой области. Там обнаружили и уничтожили 92 единицы взрывоопасных предметов, из них: 36 артиллерийских снарядов,22 минометные мины, 12 гранат, и 22 других взрывоопасных предметы.

Ранее о подрыве на неизвестном взрывном устройстве сообщала полиция Донецкой области.