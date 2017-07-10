Геращенко рассказал, сколько готовилась операция по задержанию друга "Гиви" и "Моторолы"
09:39, 10 июля 2017Война
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Гратов - источник информации о провалившейся операции "русская весна" на Донбассе.
Безлер, "Моторола" и Гратов / facebook.com/andriy.tsaplienko
В результате сложнейшей оперативной игры был задержан террорист Валерий Гратов по кличке "Саныч". Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра МВД Антон Геращенко.
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"Операция по выманиванию в Украину старика-разбойника длилась более полугода. Он является ценнейшим источником информации о действиях российских спецслужб по захвату Крыма и провалившейся операции "русская весна" на Донбассе", - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, в начале июня пограничники задержали российского полковника, который был другом террористов "Гиви" и "Моторолы".
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