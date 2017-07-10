Друг "Гиви" и "Моторолы": пограничники рассказали подробности задержания российского полковника

Пограничники задержали российского полковника, который был другом террористов «Гиви» и «Моторола».

Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян сообщил сегодня в Facebook.

Согласно его информации, мужчина был задержан еще в начале июня.

«Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 54 года, который предъявил для контроля общегражданский паспорт гражданина Украины. В ходе контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму с ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта). Для детального опроса подозрительного гражданина в пункт пропуска прибыли офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы», - написал Слободян.

Оперативники предложили мужчине показать содержимое карманов и багажа.

«Немного сопротивляясь, последний все вынул из карманов мобильный телефон (слайдер), на котором находились фото с сепаратистских митингов, деньги, автобусные билеты», - добавил Слободян.

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По его словам, в результате детального осмотра вещей в куртке мужчины был обнаружен внутренний потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ, орден «Красная звезда», смартфон, флэш-носители информации (на них обнаружены фотографии задержанного с террористами «Моторола», «Гиви», Захарченко; видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы «ДНР» и «ЛНР»; фото с мест боевых действий из Дебальцево, Донецкий аэропорт, Горловка, Снежное, Иловайск, документы служебной документации с его подписью; методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий и много другой интересной информации).

В дальнейшем удалось установить истинную личность задержанного. Им оказался полковник РФ Гратов Валерий 52 года, которого российские спецслужбы планировали сделать «заместителем министра госбезопасности ПМР».

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что контрразведка СБУ провела спецоперацию и задержала друга "Моторолы", "Гиви" и Захарченко.