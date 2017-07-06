Убийство на Донбассе контрактницы Морозовой: подозреваемого арестовали (видео)

Военная прокуратура не рассматривала версию гибели 23-летней контрактницы Надежды Морозовой от обстрела. Об этом рассказал прокурор Андрей Жоган, который изначально занимается этим делом, передает ТСН.

Следствие рассматривало три версии гибели военного: самоубийство, умышленное убийство и неосторожное обращение с оружием. Однако, изучив все обстоятельства, отвергли версию самоубийства. О том, что смерть повлекло необорежне обращение с оружием, говорят и свидетели.

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"Установлено, что один из сослуживцев Морозовой, нарушая правила обращения с оружием, что повлекло смерть гражданки Морозовой. В ходе расследования уголовного производства данному лицу предъявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 414 ч.2 уголовная ответственность за которое предусматривает до 10 лет лишения свободы. Также избрана мера пресечения в виде ареста в военной части. Это молодой человек в возрасте 20 лет. Проверяется версия умышленного убийства Морозовой", - сообщил военный прокурор Андрей Жоган.

Ранее сообщалось, что Надежда Морозова погибла 26 июня. Первой версией ее гибели называли вражеский обстрел под Волновахой. Однако ТСН стало известно, что в ее гибели подозревают сослуживца.