В зоне АТО погибла 23-летняя женщина-воин из Одесской области (видео)

В зоне проведения антитеррористической операции погибла 23-летняя женщина-воин из Окнянского района Одесской области Надежда Морозова.

Как сообщили УНИАН в Окнянской районной администрации, Морозова погибла на текущей неделе, во время так называемого «хлебного перемирия».

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«Во время выполнения боевой задачи, героически погибла наша землячка - Надежда Морозова. Жительница поселка Окны в зоне проведения АТО мужественно и отважно защищала нашу Родину от террористов. Во время вражеского обстрела получила ранения, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

У бойца остались несовершеннолетний сын и родители.

Как отметил председатель Окнянской РГА Александр Безименко, Морозова «положила голову на алтарь» необъявленной войны.

«Погибла дочь, мать, подруга, нежная, хрупкая девушка, которая решилась примерить мужскую работу по своему плечу и с достоинством выполнила воинский долг, выполнила его до конца», - заявил Безименко.