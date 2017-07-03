Сутки в зоне АТО: 20 вражеских обстрелов, двое бойцов получили ранения - штаб

Российско-террористические бандформирования на Донбассе не прекращают нарушать договоренности о прекращении огня, однако количество случаев применения противником артиллерии существенно снизилось. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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За сутки зафиксировали 20 фактов ведения боевиками огня по опорным пунктам подразделений ВС Украины. Подавляющая часть этих обстрелов пришлась на темное время суток.

На приморском направлении первые вражеские выстрелы прозвучали вчера около 19.00.

"Нарушить шаткое перемирие на этом направлении оккупанты решили громко. Они выпустили почти два с половиной десятка снарядов из 122-мм артиллерийских систем по нашим позициям в районе Водяного. Впоследствии преступники несколько раз обстреливали из стрелкового оружия украинских воинов в районе Лебединского. Вблизи Павлополя и Гнутового противник бил из гранатометов различных модификаций. По нашим опорных пунктах неподалеку Новотроицкого наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов", - сообщают в штабе, отмечая, что всего здесь зафиксировано 8 вражеских вооруженных провокаций.

На донецком направлении боевики вчера 7 раз открывали огонь.

"Нарушение противником режима прекращения огня происходило на участке линии боевого соприкосновения, что простирается от южного пригорода Авдеевки до окраин временно оккупированной Горловки. В частности, по оборонительным укреплениям сил АТО в районе Зайцево враг вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Также из различных систем пехотного вооружения оккупанты обстреливали украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Авдеевки, на подступах к Каменке и возле Верхнеторецкого. Кроме того, вблизи Авдеевки незаконные вооруженные формирования применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм", - сказано в сообщении.

Как отмечают в штабе АТО, на луганском направлении за минувшие сутки подконтрольные России банды 5 раз прибегали к вооруженным провокациям против украинских защитников. В частности, еще до рассвета и поздно вечером боевики из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров открывали огонь по нашим опорных пунктах в районе Станицы Луганской. Из гранатометов противник обстреливал укрепления украинских подразделений вблизи Счастья и поселка Желтое. В районе Бахмутской трассы еще на рассвете прошлых суток оккупанты применяли 120-мм минометы, из которых били по защитникам Крымского.

"В результате вражеских обстрелов двое бойцов сил АТО вчера, к сожалению, получили ранения", - подытожили в штабе.