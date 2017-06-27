В Минобороны сообщили об уменьшении интенсивности боев на Донбассе

В зоне АТО уменьшилась интенсивность боевых действий: за сутки ни один военный не погиб и не был ранен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен. Прежде всего, это связано с уменьшением интенсивности боевых действий в районе проведения АТО и обусловлено введением в действие очередного перемирия», - пояснил он.

По словам Мотузяника, вместе с тем, ситуация далека от идеальной: боевики на участках фронта традиционно продолжают открывать огонь в сторону украинских военных.

«Больше половины обстрелов носят далеко не провокационный характер, а носят черты откровенно умышленных атак, чем боевики нарушают перемирие», - сказал Мотузяник.

Как сообщил пресс-секретарь, в Станично-Луганском районе на Луганском направлении было спокойно. В районе Счастья произошло два обстрела со стороны террористов, и оба - минометные.

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"Впервые боевики выпустили 4 мины после полуночи по защитникам Желтого. Во второй раз силы оккупанта выпустили 24 мины вблизи Счастья уже после захода солнца. В районе Бахмутской трассы, а также вблизи Попасной боевики прибегали к вооруженным провокациям, в том числе использовали снайперское оружие, а также выпустили 1 мину по Крымскому около 22 часов», - отметил Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении боевики нарушили режим тишины 9 раз.

На Донецком направлении основные боевые действия происходили на участке фронта Каменка - Авдеевка. В течение суток суммарно боевики были здесь активными более 5 часов, открывая огонь как из легкого вооружения, так и из минометов. По подсчетам Генштаба, в течение суток боевики выпустили более 30 мин.

"Еще один раз враг нарушил режим тишины на Светлодарской дуге, проведя получасовой обстрел из гранатометов украинских рубежей обороны вблизи Луганского", - сказал Мотузяник. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении боевики осуществили 7 обстрелов.

На Мариупольском направлении было тихо, за исключением Павлополя и Водяного. "В последнем враг в течение часа после захода солнца открывал огонь из пулеметов, а также выпустил 3 мины по нашим укреплениям. В Павлополе боевики автоматическими очередями полчаса провоцировали силы АТО на открытие огня. На направлении противник нарушил режим тишины дважды", - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, в штабе АТО неоднократно заявляли, что поддерживаемые Россией боевики нарушают "хлебное перемирие". 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа.