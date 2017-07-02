В результате боевых действий на Донбассе погибли двое украинских воинов

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Подконтрольные России вооруженные банды на востоке Украины продолжают пренебрегать достигнутыми ранее договоренностями относительно соблюдения перемирия. За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 25 раз открывали огонь по украинским подразделениям, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки по состоянию на 06:00 час 2 июля.

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Почти половина этих нарушений характеризуется использованием противником артиллерии и другого запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Большинство вражеских обстрелов зафиксировано на Донецком направлении в темное время суток.

Как сообщает штаб АТО, в результате боевых действий двое украинских воинов вчера погибли. Еще двое бойцов сил АТО получили огнестрельные ранения, один получил боевую травму.

На Приморском направлении оккупанты 8 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО. Еще утром захватчики из танков, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты вблизи Красногоровки, а защитников Водяного - из 82-мм минометов. После относительного затишья днем, вечером противник снова применял минометы различных калибров, обстреляв наши укрепления в районе Водяного. По подразделениям ВС Украины, которые держат оборону неподалеку Широкиного, бандиты выпустили несколько снарядов из 152-мм артиллерийских систем. По позициям возле Гнутового враг бил из минометов калибра 82 мм. В тех же районах оккупанты время от времени в течение дня применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На протяжении минувших суток пророссийские бандформирования осуществляли обстрелы наших опорных пунктов практически вдоль всей линии боевого столкновения в пределах Донецкого направления. Всего здесь зафиксировано 12 вражеских обстрелов. Так, под минометный огонь противника вчера попали наши оборонительные позиции в районе Луганского, Песков и Авдеевки. Там же, а также вблизи Верхнеторецкого и Каменки, боевики систематически били из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, на отдельных участках - с вооружения БМП. Кроме того, неподалеку Каменки уже поздно вечером "работали" вражеские снайперы.

Всего четыре раза незаконные вооруженные формирования вчера обстреливали наши подразделения на Луганском направлении. Еще ночью пророссийские бандформирования осуществили обстрелы невысокой интенсивности из артиллерийских систем калибра 152 мм по оборонительным укреплениям украинских воинов неподалеку Крымского. Там же вечером боевики открывали огонь из 120-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса. Из стрелкового оружия бандиты обстреливали наши позиции в районе Станицы Луганской. А Вблизи Счастья противник бил из гранатометов различных модификаций.