На Светлодарской дуге стрельба и артиллерийская дуэль - журналист

На Светлодарской дуге происходит перестрелка из стрелкового оружия и артиллерийская дуэль.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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"На Светлодарской дуге перестрелка из стрелкового и артиллерийская дуэль. Российская тяжелая артиллерия совершила огневой налет по району Новозвановки, наши отвечают из наличного. Миссия гражданских наблюдателей ОБСЕ сейчас, конечно, не заснет, канонада "хлебного перемирия" хорошо видна и слышна из их гостиницы в Светлодарске", - написал он.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в понедельник, 26 июня, заявил, что не считает режим прекращения огня на востоке Украины устойчивым.

При этом, в среду, 28 июня он призвал Украину и пророссийских боевиков на Донбассе продолжить "хлебное перемирие", поскольку это может помочь прийти к политическому решению в конфликте.