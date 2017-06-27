"Хлебное перемирие" на Донбассе: боевики обстреляли позиции сил АТО из минометов

За прошедшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по подразделениям украинских защитников, нарушая "хлебное перемирие"

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Шесть обстрелов наемники осуществили, применяя минометы.

На Приморском направлении около 9 часов ночи боевики обстреляли из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов укрепления в районе Водяного. А уже под конец суток противник из стрелкового оружия обстрелял бойцов сил АТО, которые держат оборону вблизи Павлополя.

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На Донецком направлении было зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. Днем позиции в районе Луганского, что на Светлодарской дуге, накрыли огнем из гранатометов. Оккупанты применяли минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие различного калибра возле Каменки. Кроме того, 82-минометы и пехотное вооружение оккупанты неоднократно применяли в пригороде Авдеевки.

Боевики 9 раз нарушили "режим тишины" на Луганском направлении. В начале суток они выпустили несколько мин калибра 82 мм по позициям украинских защитников неподалеку Желтого. На рассвете вражеские снайперы старались попасть в военнослужащих ВСУ, которые держат оборону в районе Попасной и Новотошковского. Враги били из автоматических станковых гранатометов в районе Новотошковского, а вблизи Счастья - из 82-мм минометов. Вблизи Крымского зафиксирован факт использования противником миномета калибра 120-мм, а неподалеку от Новоалександровки - гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки террористы били из стрелкового оружия.

"Потерь среди украинских воинов в результате вражеских обстрелов вчера не было", - отметили в штабе.

Напомним, журналист раскрыл подробности боя на Донбассе, в котором исчез подполковник НГУ.