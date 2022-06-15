Кремль просто пытается сделать красивую картинку под девизом "жизнь возвращается", но об истинных потребностях людей никто не думает.

Российские оккупанты вернули части домов Центрального района Мариуполя электроснабжение, но сеть настолько слабая, что людям разрешают включать не более одной лампочки на квартиру.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, Кремль просто пытается сделать красивую картинку под девизом "жизнь возвращается", но об истинных потребностях людей никто не думает.

Так в летнее время местные жители остались без холодильников, кондиционеров, электроплит, стиральных машинок и другой обычной бытовой техники. "Даже главный друг пропаганды – телевизор – под запретом. В случае обнаружения, по меньшей мере – отключения", – рассказал Андрющенко.

Хотя, на самом деле, если кто-то в доме включит холодильник, то полквартала остается без света.

Напомним, ранее Андрющенко сообщал, что оккупанты на Донбассе начали инвентаризацию библиотечных фондов. "Экстремистские" книги изымаются. Он отметил, что экстремистскими оккупанты считают учебники по истории Украины.

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