Создание "Газпромовской республики": в ИС предупредили о планах России по захвату всей Луганской области

Уже в 2018 году российские военные могут начать захват всей Луганской области, чтобы получить контроль над ее инфраструктурой. Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Отмечается, что стабильное функционирование любого южного маршрута транспортировки газа Россией невозможно без инфраструктуры, которая находится в Украине. В частности, в городе Новопсков (Луганская область) расположен второй по величине и значимости для украинской ГТС газовый хаб.

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"Ранее вся эта инфраструктура входила в состав УМГ "Донбасстрансгаз". Первое, что сделали российские оккупанты после установления более-менее стабильной линии фронта зимой 2015 года – посредством специалистов "Газпрома" взяли под полный контроль инфраструктуру "Донбасстрансгаз", оказавшуюся на территории так называемых "ЛДНР", - говорится в сообщении.

Неподконтрольным "Газпрому" остался лишь участок в северной части Луганской области – самый важный. В 2007 году, чтобы обойти этот отрезок, Россия построила газопровод "Сохрановка - Октябрьская", который эксперты назвали чисто политическим проектом и наименее удачной инвестицией. Но в итоге оказалось, что даже с этим газопроводом задача стабильной прокачки газа через "южный коридор" не решается.

"Поэтому стратегическая задача для России – получение контроля над всей инфраструктурой в Луганской области", - отметили в ИС.

"В данный момент обстановка в округе более-менее стабильная. Однако есть риск, что в 2018 году Россия предпримет попытки дестабилизации ситуации для захвата этой территории. Т.е., раскачка может начаться уже осенью. Это может быть приурочено к выборам президента РФ, ведь на одном "крымнаше" Путину становится выезжать всё сложнее, - подытожили в "Информационном сопротивлении".