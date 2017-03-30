Путин хотел захватить Украину в три этапа - генерал СБУ

Россия планировала поэтапно установить контроль за всеми регионами Украины, о чем свидетельствуют показания арестованных весной 2014 года агентов российских спецслужб. Об этом рассказал бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал Александр Петрулевич в эфире одного из украинских телеканалов, текстовую версию интервью которого приводит Апостроф.

"По нашим данным (а у нас еще были и радиоперехваты, и сообщения разведки), планировалось три этапа: первый – юго-восток, второй – центр, третий – западные границы – Львов, Ивано-Франковск. Никто не собирался ограничиваться юго-востоком", – отметил генерал СБУ.

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По его словам, ключевую информацию о планах РФ удалось получить от задержанного 5 апреля 2014 года в пункте пропуска Красная Таловка Луганской области сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России Романа Банных.

Он же выдал СБУ имена находившихся в Ростове-на-Дону и Москве кураторов захвата регионов юга и востока Украины.

"В процессе первоначального допроса (это была разработка центрального аппарата), он сразу начал рассказывать (только в фильмах молчат – хотя к нему никто не применял силы), что приехал для проверки готовности боевых групп. Более или менее готовыми оказались группы в Луганске и в Донецке, в отличие от Харькова, Днепропетровска, Херсона, Одессы", – рассказал Петрулевич.