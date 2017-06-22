В Украине испытали беспилотную боевую платформу "Ласка" (фото, видео)

Цель разработки БРП "Ласка" - создание эффективной мобильной роботизированной платформы с автоматической турелью для выполнения оперативно-тактических боевых действий, а также охраны и защиты периметра заданной территории, выявление и предотвращение попыток несанкционированного проникновения нарушителей на охраняемую территорию, передает Ukrainian Military Pages.

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Полигонные испытания роботизированной платформы с автоматизированной турелью "Ласка" прошли на военном полигоне в Запорожской области.

Боевая роботизированная платформа "Ласка" конструктивно реализована в виде автоматизированной турели с установкой на ней 7,62-мм ПКМ, и предложена в двух вариантах исполнения: стационарном - FP01, и варианте MP01 - для применения на боевом транспортном средстве.

Как сообщал УНИАН, в марте "Укроборонпром" продемонстрировал работу нового боевого модуля "Штурм-М".