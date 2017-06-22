В Украине испытали беспилотную боевую платформу "Ласка" (фото, видео)
Запорожской компанией предложена концепция создания наземной боевой роботизированной платформы (БРП) "Ласка" как одного из элементов комплекса беспилотных наземных транспортных средств военного назначения, она рекомендуется к применению в механизированных (мотопехотных) частях Сухопутных войск ВСУ.
Цель разработки БРП "Ласка" - создание эффективной мобильной роботизированной платформы с автоматической турелью для выполнения оперативно-тактических боевых действий, а также охраны и защиты периметра заданной территории, выявление и предотвращение попыток несанкционированного проникновения нарушителей на охраняемую территорию, передает Ukrainian Military Pages.
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Полигонные испытания роботизированной платформы с автоматизированной турелью "Ласка" прошли на военном полигоне в Запорожской области.
Боевая роботизированная платформа "Ласка" конструктивно реализована в виде автоматизированной турели с установкой на ней 7,62-мм ПКМ, и предложена в двух вариантах исполнения: стационарном - FP01, и варианте MP01 - для применения на боевом транспортном средстве.
Как сообщал УНИАН, в марте "Укроборонпром" продемонстрировал работу нового боевого модуля "Штурм-М".