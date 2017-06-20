Волонтер о продвижении ВСУ на Донбассе: все подразделения идут вперед
14:37, 20 июня 2017Война
7990 0
Волонтер говорит о продвижении украинской армии на Донбассе.
Военные продвигаются на Донбассе / фото УНИАН
Несмотря на постоянные обстрелы и провокации со стороны противника, украинская армия на Донбассе продвигается вперед. Данная ситуация наблюдается почти по всему фронту, пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
Читайте такжеВолонтер о ситуации на Светлодарской дуге: боевики пытаются выбить ВСУ, подходят на близкое расстояние
"С какими подразделениями не поговоришь - все идут вперед. Кто-то на 1000 метров, кто-то на 2400 метров, кто-то еще больше, а кто-то на 300 метров - но идут вперед!!!" - говорится в его сообщении.
Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что продвижение украинских войск в районе села Желобок Луганской области не нарушает условия Минских договоренностей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter