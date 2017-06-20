Волонтер о продвижении ВСУ на Донбассе: все подразделения идут вперед

Несмотря на постоянные обстрелы и провокации со стороны противника, украинская армия на Донбассе продвигается вперед. Данная ситуация наблюдается почти по всему фронту, пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

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"С какими подразделениями не поговоришь - все идут вперед. Кто-то на 1000 метров, кто-то на 2400 метров, кто-то еще больше, а кто-то на 300 метров - но идут вперед!!!" - говорится в его сообщении.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что продвижение украинских войск в районе села Желобок Луганской области не нарушает условия Минских договоренностей.