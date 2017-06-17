ОБСЕ: с начала года на Донбассе погибли 47 гражданских, более двух сотен получили ранения

С начала года от обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой областей погибли 47 мирных жителей, 222 - получили ранения.

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Об этом сообщается в микроблоге в Twitter Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

«В 2017 году конфликт на востоке Украины унес жизни 47 человек, 222 человека получили ранения. Большинство случаев произошли из-за обстрелов густонаселенных районов», - говорится в сообщении.

In 2017 conflict in E #Ukraine took 47 lives & injured 222 people. Most cases were due to shelling in populated areas #uncomfortabletruthpic.twitter.com/aUVdhdW0oT — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 червня 2017 р.

Как сообщал УНИН, в Минобороны сообщили, что с начала российской агрессии в Украине погибли 2696 украинский воинов и 9903 получили ранения.