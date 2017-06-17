ОБСЕ: с начала года на Донбассе погибли 47 гражданских, более двух сотен получили ранения

14:29, 17 июня 2017
Война
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Большинство случаев произошли из-за обстрелов густонаселенных районов.

С начала года на Донбассе погибли 47 мирных жителей / фото facebook/ato.news

С начала года от обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой областей погибли 47 мирных жителей, 222 - получили ранения.

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Об этом сообщается в микроблоге в Twitter Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

«В 2017 году конфликт на востоке Украины унес жизни 47 человек, 222 человека получили ранения. Большинство случаев произошли из-за обстрелов густонаселенных районов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИН, в Минобороны сообщили, что с начала российской агрессии в Украине погибли 2696 украинский воинов и 9903 получили ранения.

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Теги: #АТО#оккупация Донбасса#жертвы военных действий на Донбассе