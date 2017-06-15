Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло - Хуг

В период с 5 по 11 июня на 75% увеличилось количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе по сравнению с предыдущим. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Читайте такжеВ ОБСЕ рассказали, сколько гражданских погибли на Донбассе с начала года«На прошлой неделе наблюдалось ухудшение ситуации. СММ зафиксировала на 75% больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с позапрошлой неделей. Увеличение применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения было еще больше ощутимым. СММ ОБСЕ зафиксировала более 1200 взрывов от огня из минометов, танков и артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня. Количество таких взрывов, зафиксированных СММ на позапрошлой неделе, составило 191», - отметил Хуг.