Миссия ОБСЕ зафиксировала гаубицы оккупантов вблизи линии разграничения

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что зафиксировала гаубицы на оккупированных территориях Донбасса неподалеку от линии разграничения. Об этом говорится в отчете миссии.

Читайте такжеВ ОБСЕ сообщили о ранении гражданских лиц с обеих сторон линии разграничения"В неподконтрольных правительству (Украины) районах 11 июня члены патруля миссии зафиксировали 2 неподвижные самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) примерно в 3 км на северо-восток от с. Заиченко (26 км северо-восточнее Мариуполя), что является нарушением линий отвода ", - говорится в отчете.

"В неподконтрольных правительству районах, а именно в микрорайоне «Трудовские» Петровского района Донецка 9 июня наблюдатели видели свежие следы от гусеничных машин военного типа на участке ул. Виктора Гюго протяженностью около 1 км, а также один МТ-ЛБ примерно в 3 км на северо-восток от Заиченко", - сообщили наблюдатели.

"11 июня возле блокпоста «ЛНР» к югу от подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска) СММ зафиксировала недавно выкопанные траншеи. Наблюдатели видели, как землеройная машина (ПРМ-2) выкапывала траншею (диаметром около 100 м) в поле, примерно в 300 м на северо-восток от блокпоста «ЛНР», в направлении подконтрольного «ЛНР» с. Обозное (18 км к северу от Луганска). Они также видели недавно выкопанную траншею на противоположной стороне дороги", - отметили в миссии.